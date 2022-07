Vereador Edson Silva recebe alta após ficar internado em UTI com trombose: “livramento”

“Eu vou cuidar mais de mim, da minha família, vou ficar mais perto dos meus filhos e das pessoas que me amam”, disse o parlamentar de Cotia em vídeo publicado nas redes sociais; confira

O vereador de Cotia, Edson Silva (Republicanos), postou um vídeo em suas redes sociais, neste domingo (24), agradecendo as pessoas que lhe visitaram e que mandaram mensagens durante o período em que ficou internado devido à uma trombose.





"Graças a Deus estou bem, já estou em casa depois de 6 dias hospitalizado e 2 dias na UTI. Obrigado meu Deus por este livramento!", escreveu no post que acompanha o vídeo [VEJA ABAIXO].













Edson Silva disse que teve uma trombose profunda na perna esquerda que acabou se agravando para uma trombo embolia pulmonar. “Eu tive essa trombose. Não esperava acontecer isso e aconteceu. E é uma trombose que deu uma tromboembolismo pulmonar, subiu pro pulmão e eu tive que ir correndo para o hospital. Se minha esposa não tivesse me pegado e forçado a ir pro hospital, não sei o que seria de mim”, relatou.





O vereador também refletiu sobre o quanto é importante cuidar da saúde. “Gente, vamos se cuidar mais. Eu estava muito desleixado mesmo, não cuidando da minha saúde, pensando só em ajudar os outros, cuidando de outras coisas e não cuidando de mim. Eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar da minha família, vou ficar mais perto dos meus filhos e mais perto das pessoas que me amam.”





O QUE É A TROMBOSE PULMONAR





De acordo com o site ‘Tua Saúde’, a trombose pulmonar, também conhecida como tromboembolismo pulmonar, acontece quando um coágulo (trombo) entope um vaso do pulmão, impedindo a passagem de sangue e causando a morte progressiva da parte afetada, resultando em sintomas como dor ao respirar e intensa falta de ar.





“Devido à dificuldade em respirar e às lesões no pulmão, a quantidade de oxigênio no sangue diminui e os órgãos de todo o corpo podem ser afetados, especialmente quando existem vários coágulos ou quando a trombose dura por muito tempo, causando a embolia maciça ou infarto pulmonar”, explica o site.





Dessa forma, continua o texto, o tromboembolismo pulmonar é uma condição grave que, sempre que for suspeitada, “deve ser avaliada e tratada o mais rápido possível no hospital com medicamentos diretamente na veia, oxigênio e, em alguns casos, cirurgia.”