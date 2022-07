GCM apreende mais de uma tonelada de maconha em lava-rápido em Cotia

Ocorrência foi apresentada na Delegacia de Cotia

Droga foi apreendida nesta madrugada. Foto: Reprodução





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu 1,23 toneladas de maconha dentro de um lava-rápido localizado na Estrada do Morro Grande, na noite desta terça-feira (19). Ninguém foi preso até o momento.





De acordo com adurante patrulhamento na região os guardas ouviram um forte barulho vindo do lava-rápido. Ao pararem a viatura, viram que o portão do estabelecimento estava entreaberto e perceberam que três pessoas saíram correndo em direção a uma viela.Ao entrarem no, os agentes encontraram uma kombiSegundo a GCM,. Foi solicitado reforço.Uma outra equipe da GCM aindaDiante da situação, os guardas comunicaram o fato à Autoridade Policial de plantão, que requisitou perícia para o local e os veículos. Aparelhos de celular também foram apreendidos para investigação.A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.