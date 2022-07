Adolescente de 14 anos é vítima de estupro dentro do banheiro do Terminal de Cotia

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia; entenda o caso

Terminal Metropolitano de Cotia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Um adolescente de 14 anos foi vítima de estupro dentro do banheiro do Terminal Metropolitano de Cotia por volta do meio-dia do último domingo (17). A vítima foi atendida posteriormente no Hospital Regional de Cotia. O criminoso fugiu.





O pai do garoto disse em depoimento à Polícia Civil que pediu para seu filho ir ao banheiro para assoar o nariz. Enquanto isso, ele o aguardou na fila de ônibus. Como o menino demorou muito para voltar, o pai resolveu ir atrás para saber o que tinha acontecido.





Ao adentrar no banheiro, viu que apenas uma porta dos gabinetes sanitários estava fechada. Ele gritou pelo nome do filho, que não respondeu de imediato.





Ainda segundo o pai, logo em seguida um homem saiu do gabinete. Neste momento, ele perguntou: “o que você fez com o meu filho?” Ele respondeu que não tinha feito nada. O menino saiu do mesmo gabinete em seguida.





O pai começou a agredir o homem com socos e chutes, e ele acabou se evadindo do local. O menino disse ao pai que foi abusado. Contou que o indivíduo pediu para ele pegar em seu pênis e fazer sexo oral, mediante ameaça de morte.





Após o depoimento, a autoridade policial requisitou exame sexológico junto ao Hospital Pérola Byington. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.