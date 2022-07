Burger King lança promoção para quem for vestido de personagem em uma de suas lojas

Promoção é para comemorar o Dia Nacional do Cosplay, comemorado nesta quinta-feira (21)

Foto: Divulgação





Nesta quinta-feira (21), quem for a uma das lojas do Burger King vestido de personagem participará de uma promoção, que é para comemorar o Dia Nacional do Cosplay.





As pessoas que irem ao restaurante da rede vestidas como os seus personagens favoritos, ganharão desconto no BK Milanesa 1.0 com promoção válida apenas no dia 21 de julho.





A campanha, idealizada pela Ginga, veio após uma trend no TikTok, na qual os usuários lançavam desafios como “Se o BK me notar, eu vou vestido de Eleven comprar um lanche” ou “Se o BK me notar, vou de cosplay de Tanjirono restaurante”. O BK notou, e agora chegou a hora de cumprir as promessas. A ação é válida em todo o território nacional.





Com essa primeira ação para o Dia Nacional do Cosplay, o BK também conta com uma parceria especial com a cosplayer, Cosmoon Venus, que possui mais de 940 mil seguidores no TikTok. O intuito é promover um encontro com os integrantes da comunidade nas lojas, fazendo com que os fãs da marca possam se reunir com seus amigos e trocar experiências nas lojas da marca.





“Mais uma vez, o Burger King ouviu e entendeu seus consumidores ligados ao mundo pop e criou uma ação especial para os apaixonados por Cosplay. Essa é a nossa primeira ação e queremos que o público encontre muita diversão e faça das nossas lojas um ponto de encontro”, explica Juliana Cury, Diretora de Marketing e Inovação da BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King® e Popeyes® no país.