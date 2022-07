Eleições 2022: Número de eleitores com menos de 18 anos em Cotia cresce 138%

De 2018 a 2022, Cotia ganhou 1.441 novos eleitores com idades entre 16 e 17 anos; veja os números completos

No dia 2 de outubro, primeiro turno das Eleições 2022, 185.031 cotianos poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos. O número de eleitores na cidade é 10% superior ao das eleições de 2018, quando havia 168.031 pessoas aptas a votarem. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador e deputados federal e estadual. Entre o eleitorado feminino em Cotia, o aumento foi de 10,5%. Já entre os homens, o aumento foi de 9,7%, de acordo com o TSE.





No Brasil, o voto é facultativo para os jovens de 16 e 17 anos, para as pessoas acima dos 70 anos e para os analfabetos. Nas eleições deste ano, 2.481 jovens de Cotia com menos de 18 anos poderão votar. Em 2018, essa faixa etária tinha 1.040 pessoas. Houve, portanto, um aumento de 138% de eleitores com essa idade em Cotia – bem acima da média nacional, que foi de 51%.





Dos eleitores com menos de 18 anos em Cotia, 1.389 são mulheres e 1.092 homens. Em 2018, elas eram 531 e eles 509, de acordo com o TSE.





Em relação ao eleitorado em Cotia acima de 70 anos o número também cresceu. Em 2018, eram 9.160 pessoas e, em 2022, são 11.979, um aumento de 30%.