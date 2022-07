180 Totens de carregamento de celular são instalados em Barueri

Ficou sem bateria? Barueri tem 180 totens para carregamento.

Foto: Divulgação Prefeitura Barueri





Está aguardando para ser atendido em uma UBS, hospital ou mesmo na escola e acabou a bateria do celular? Em Barueri esse perrengue do século 21 vai acabar a partir dessa segunda-feira (18), isso porque a prefeitura da cidade instalou em 180 pontos da cidade totens com recarga de celular, tablet e notebook gratuito.