Bandido troca tiros com a GCM de Cotia, se esconde atrás de geladeira e é detido

Caso ocorreu no Jardim Japão

Jd Japão. Imagem ilustrativa





Um bandido de 17 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia nesta quarta-feira (20) no Jardim Japão. Ele estava escondido dentro de um lava-rápido, atrás de uma geladeira.





Segundo a GCM, o mesmo criminoso trocou tiros com guardas civis na noite anterior. A equipe foi tentar realizar abordagem no veículo em que ele estava e foi recebida à tiros. Ele conseguiu escapar e o carro foi recolhido ao Pátio Municipal.





Mas na manhã de ontem, pela Estrada Maria Quitéria, uma equipe da Guarda Civil de Cotia obteve êxito em localizar e deter o mesmo criminoso. Com ele, segundo a GCM, foi encontrada uma cápsula deflagrada de calibre 38, bem como o documento do veículo utilizado no momento da abordagem.





Ele foi conduzido ao 1° Distrito Policial de Caucaia do Alto. O menor infrator estava com mandado de busca e apreensão em aberto, pelo artigo 157.





O caso foi registrado como Captura de Procurado, Resistência e Tentativa de Homicídio, ficando o adolescente à disposição da Justiça.