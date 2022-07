Marido desconfia de traição e decepa mão de homem em Itapevi

Caso ocorreu nesta quinta-feira (7)

Um homem teve uma mão decepada após briga com o marido de uma mulher com quem estaria mantendo um relacionamento. O caso ocorreu na rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, em Itapevi, nesta quinta-feira (7). As informações são do R7.





O suspeito, conhecido por Bahia, fugiu, e a polícia faz buscas pela região para encontrá-lo.





Segundo o portal de notícias, o Águia 4 do Grupamento Aéreo da PM foi acionado para realizar o resgate da vítima, que foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde foi atendido. A equipe médica tenta reimplantar a mão.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma viatura do Corpo de Bombeiros também atuaram no local.