Vacina para crianças de 3 a 5 anos chegam em até 30 dias, diz Ministério da Saúde

Informação foi passada pelo secretário-executivo da pasta, Daniel Pereira, em coletiva de imprensa



Foto: Reprodução / Prefeitura de Camaragibe







O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (19) que deverá garantir todas as doses necessárias para a imunização de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19 em no máximo 30 dias. A informação foi passada pelo secretário-executivo da pasta, Daniel Pereira, em coletiva de imprensa.





Até o momento, os estados contabilizam 1,2 milhão de doses em estoque da CoronaVac, o que não consegue contemplar todo o público. De acordo com o Ministério da Saúde, são 5,6 milhões de crianças de 3 a 5 anos previstas para a vacinação.





O Ministério da Saúde informou que irá divulgar ainda nesta terça-feira uma nota técnica com novas informações sobre a imunização no Brasil, com recomendações para o Plano Nacional de Imunizações (PNI), intervalos das doses e escalas da vacinação.





Com informações do G1