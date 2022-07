Bandido abre buraco em parede para furtar loja em Cotia e acaba preso pela GCM

Criminoso foi capturado tentando fugir com parte do material que havia furtado do estabelecimento; veja fotos

Foto: Divulgação / GCM de Cotia







Um bandido acabou sendo preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia por tentativa de furto a um depósito de materiais de construção, no Jardim Sabiá. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (11).





A GCM informou que durante uma ronda realizada na região, um cidadão abordou os guardas e os informou sobre uma movimentação suspeita no depósito.









Com o apoio de outras viaturas, ao chegar ao local, a GCM encontrou o criminoso que estava tentando fugir com parte do material que havia pego do estabelecimento. A GC de Cotia constatou que o homem entrou no depósito por meio de um buraco que ele abriu na parede da loja.





Com a rápida ação da Guarda, o indivíduo foi recolhido à cadeia pública onde permaneceu a disposição da justiça.





VEJA MAIS FOTOS ABAIXO (crédito: GCM de Cotia)