Transporte público de Cotia implanta símbolo do autismo em assentos preferenciais

Reivindicação partiu do grupo Mães e Pais que Lutam, firmada em reunião, mas isso a Prefeitura de Cotia ignorou no texto divulgado em seu site

Foto: Divulgação

O transporte público de Cotia começou a implantar o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) - um laço com estampa de um quebra-cabeça colorido - nos assentos preferenciais. A medida foi adotada após reivindicação do grupo Mães e Pais que Lutam, formado por familiares de pessoas autistas de Cotia. No entanto, a Prefeitura não mencionou esse "detalhe" em seu texto.





O direito ao assento preferencial no transporte público para autistas é garantido por normas legais federais e estaduais, no entanto, o transporte na cidade de Cotia não havia feito as adequações.





De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), a colocação dos novos adesivos de assento preferencial começou pelo transporte alternativo municipal e intermunicipal, mas irá se estender a todos os ônibus que circulam pelo município, atendendo a reivindicação do grupo Mães e Pais que Lutam.





“Fizemos contato com a concessionária para que promova este ajuste na indicação de assentos nas linhas municipais em todos os ônibus e nossos fiscais estão dando todas as orientações necessárias e fazendo o acompanhamento”, disse Joaquim Brechó, titular da Setram.