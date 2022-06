Shopping da região lança coworking gratuito

Espaço dispõe de infraestrutura completa para realização de trabalhos no Raposo Shopping









Seguindo as tendências mundiais do anywhere office, ou seja, um modelo de trabalho flexível que pode ser realizado de qualquer lugar, o Raposo Shopping acaba de lançar um coworking, disponível gratuitamente para os seus clientes trabalharem em um ambiente diferente, fazer novos contatos, realizar reuniões e ter um dia produtivo, mesmo estando em um shopping!





O espaço possui mesas e cadeiras, com capacidade para atender até 10 pessoas simultaneamente. Possui, ainda, tomadas para carregamento dos celulares e notebooks, wi-fi grátis, além de uma máquina com venda de bebidas e snacks.





O coworking está localizado no piso São Paulo, com horário de funcionamento igual ao do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.





Para proporcionar maior comodidade ao público, empreendimento também oferece estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h até às 14h30 com consumação mínima de R$ 35 nas lojas de alimentação.









Serviço: Coworking gratuito