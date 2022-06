Podóloga reage a tentativa de assalto e luta com bandido dentro de clínica em Cotia; VÍDEO

Ao Cotia e Cia, a vítima deu detalhes de como foi a tentativa de roubo; confira a reportagem e assista ao vídeo com exclusividade





Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver a proprietária do local, Mayara Bragiatto, reagindo e entrando em luta corporal com o criminoso. No mesmo instante, a cliente, que estava sendo atendida, agacha, pega algo no chão e sai correndo em direção à rua [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].



Cotia e Cia entrevistou por telefone a vítima, que no momento estava na Delegacia de Cotia prestando depoimento. A podóloga contou que, assim que o criminoso anunciou o assalto, ela tentou negociar com ele.

“Perguntei se poderia fazer um Pix pra ele, porque meu celular tem muitas coisas, muita senha, e disse que ele não ia conseguir pegar dinheiro. Aí ele falou pra fazer o Pix, mas antes mesmo de finalizar, eu reagi”, detalha.

Mayara explica que no momento em que ela entra em luta corporal com o bandido, sua cliente agachou para pegar a faca usada por ele na tentativa de roubo. “A faca dele caiu no momento da imobilização. Eu fiquei com ele lá dentro pedindo socorro e dei vários socos na cara dele”, narra.

No final do vídeo é possível ver o bandido se soltando e correndo para a rua. Mayara conta que ele ainda voltou para tentar pegar algo, que ela não soube definir. Porém, neste momento, a comerciante disse que um homem, que tem um comércio de frente para o dela, conseguiu imobilizar o criminoso até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e da Polícia Militar.

De acordo com a podóloga, esse mesmo rapaz já tinha ido em sua clínica há duas semanas se passando por cliente. Marcou horário, mas não compareceu. Ela também conta que o mesmo já assaltou outro comércio na mesma rua há pouco tempo.

O caso foi registrado na Delegacia de Cotia

VEJA O VÍDEO ABAIXO:



(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 19H17 DO DIA 20/06/2022)

Um bandido foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (20)