Cavalo “se joga” na frente de veículo na Estrada de Caucaia do Alto; veja FOTOS

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (7); setor de Zoonoses de Cotia disse que vai apurar a ocorrência; veja os detalhes na reportagem

Imagens da ocorrência foram enviadas ao Cotia e Cia





Por volta das 7h30 desta terça-feira (7), na Estrada de Caucaia do Alto, Ozevaldo Carvalho de Oliveira estava indo sentido distrito em seu veículo quando viu três cavalos no meio da via.





Segundo o motorista, um motociclista tentava tirar os animais da estrada para evitar um possível acidente. De repente, os cavalos saíram correndo e um deles acabou se jogando em cima de seu automóvel. Apesar do susto e da situação que ficou o carro, ninguém se feriu.





O impacto quebrou para-brisa, retrovisor, amassou o capô além de comprometer outros componentes do veículo.





Carro envolvido no acidente

A esposa de Ozevaldo compareceu no local. Segundo ela, após cerca de 30 minutos do ocorrido, eles entraram em uma estrada de terra para onde os cavalos tinham ido.





“Encontramos eles [cavalos] dentro de uma roça com cerca. Alguém abriu a cerca para os cavalos entrarem. Perguntamos para uma pessoa quem era o dono dos cavalos, ele disse que era um homem que aparecia lá de vez em quando. Mas não achamos ninguém”, explicou.





Local onde os cavalos estão





O caso foi registrado como acidente de trânsito sem vítimas por meio de boletim de ocorrência eletrônico.





Em nota, a Prefeitura de Cotia informou que é responsabilidade do proprietário do animal mantê-lo em local seguro. Disse também que o Setor de Zoonoses programará uma visita ao local para verificar a ocorrência, tentar localizar e notificar o proprietário que está sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal 861/1997 que trata sobre abandono e maus tratos.

"Em seu artigo 6º a referida lei diz que 'é proibida a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso ao público'", concluiu a nota.