Secretário de Cotia “forneceu informações privilegiadas para grupo criminoso”, diz MP

Vítor Marques foi um dos alvos da operação contra um esquema de crime ambiental e corrupção em uma área de proteção ambiental de Cotia; segundo o Gaeco, foram apreendidos R$ 122 mil na casa dele e de outro secretário

Vítor Marques, secretário de Assuntos Jurídicos de Cotia. Foto: Redes sociais





Vitor Marques, teria fornecido informações privilegiadas para um grupo criminoso, com instruções de como regularizar a posse ilegal do Parque das Nascentes. As informações constam no processo do Ministério Público que investiga loteamento clandestino vinculado a uma facção criminosa. O secretário de Assuntos Jurídicos de Cotia,, teria fornecido informações privilegiadas para um grupo criminoso, com instruções de como regularizar a posse ilegal do. As informações cque investiga













Segundo o Gaeco, foram apreendidos R$ 122 mil nas casas de Marques e do secretário de Meio Ambiente, Gustavo Clemente. O então secretário de Habitação, Sérgio Folha, que hoje está como vereador, também foi alvo de busca e apreensão.





Os secretários Gustavo Gemente, Sérgio Folha e Vítor Marques, alvos de operação do Gaeco. Foto: Site da Prefeitura de Cotia





Ainda de acordo com as investigações, Marques é apontado de ser um dos interlocutores com o grupo criminoso. Segundo o MP, os suspeitos se reuniam com o secretário, chamado por eles de “procurador”, para buscar informações privilegiadas para lotear a área de preservação ambiental.





Um dos suspeitos de integrar o grupo teria afirmado que lhe foi passada “toda a linha de trabalho” da Prefeitura e que acreditavam que, durante a pandemia, não iria ocorrer nenhuma ação efetiva de reintegração de posse.





As investigações indicam que a organização criminosa foi instruída por Marques a constituir uma associação, com a finalidade de explorar o terreno, sendo esse o caminho para “resolver as coisas”.





Segundo o MP, o secretário de Cotia teria inclusive orientado o grupo a não constituir uma cooperativa, pois se houvesse lucro envolvido, dificultaria o trabalho.





Diante disso, o MP concluiu “que há fortes indícios de que Vitor Marques, na condição de secretário jurídico do município de Cotia, integra a organização criminosa, tendo se reunido com o advogado do grupo criminoso para tratar da regularização da área ilegalmente invadida do Parque das Nascentes”.





OUTRO LADO





Cotia e Cia procurou Vítor Marques, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia, e aguarda retorno.





O espaço continua aberto para manifestações, tanto de Marques, quanto dos demais secretários acusados de participação no caso.