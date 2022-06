Cotia amplia 2ª dose adicional da vacinação contra covid para pessoas com 40+

Trabalhadores da saúde com idade a partir de 18 anos já vinham sendo vacinados desde o dia 27/05 com doses remanescentes.





A partir de segunda-feira (27/06), a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a aplicação da 2ª dose adicional contra a covid-19 em pessoas com idade a partir de 40 anos. Para receber a dose é preciso que a pessoa tenha tomado a 1ª adicional há pelo menos quatro meses. A vacina segue sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, não é preciso agendar.





Desde o dia 27/05, Cotia já vinha aplicando a 2ª adicional na população 50+ com doses remanescentes, além dos trabalhadores da saúde com idade a partir de 18 anos. Para ser vacinado, basta comparecer à UBS mais próxima, com documento oficial com foto e o cartão da vacina (físico ou digital).