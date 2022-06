Caucaia terá evento de doação de animais no próximo sábado (25)

Está marcado para sábado (25/06), das 9h às 12h, mais uma edição do Evento de Adoção de Animais realizado pela Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Zoonoses. O evento será na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. Nesta edição, estarão disponíveis dez cães (machos e fêmeas), todos estão castrados, vacinados e vermifugados. Conheça os animais clicando aqui