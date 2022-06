Governo de SP cancela inauguração do Bom Prato em Cotia

Foto: Sônia Marques / Site da Granja





cancelou o evento de inauguração do Restaurante Bom Prato, em Cotia, que estava agendado para amanhã (28), às 8h. Ainda não há informações de uma nova data. A informação foi veiculada há pouco pela Prefeitura de Cotia. O governo de São Paulo.





Cotia e Cia questionou a assessoria de imprensa do governo para saber o motivo do cancelamento, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.





O restaurante popular, que vende refeições a R$ 1, está instalado onde funcionava o Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município.





As obras para a instalação da unidade começaram há dois meses. Segundo a Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Família Nova Aliança, responsável pela execução do serviço, a capacidade do espaço é para 1.200 almoços por dia a R$1,00 e 300 cafés da manhã a R$0,50 – valores praticados em todas as outras unidades do programa.





O investimento estadual para o restaurante popular em Cotia é de R$ 1 milhão, que será destinado a adequações do local, como por exemplo, novas caldeiras, fornos e utensílios em geral.