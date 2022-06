Bom Prato em Cotia será inaugurado nesta terça-feira (28)

O restaurante popular, que vende refeições a R$ 1, está instalado no centro do município; saiba mais:

Foto: Sonia Marques











A unidade do Bom Prato, em Cotia, será inaugurada nesta terça-feira (28), às 8h. O restaurante popular, que vende refeições a R$ 1, está instalado onde funcionava o Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município.









O investimento estadual para o restaurante popular em Cotia é de R$ 1 milhão, que será destinado a adequações do local, como por exemplo, novas caldeiras, fornos e utensílios em geral.





Cotia e Cia pediu mais informações para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e, assim que tivermos retorno, acrescentaremos aqui.