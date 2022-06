Dois homens morrem baleados no centro de Cotia, diz Polícia

Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (27)

Foto: Reprodução / Redes sociais

Dois homens morreram na noite desta segunda-feira (27) após tiroteio no centro de Cotia. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, um terceiro homem ficou ferido e foi atendido pelo Samu.





A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar fazem buscas na região para localizar outros suspeitos de envolvimento no tiroteio. Testemunhas disseram que as duas pessoas que faleceram eram flanelinhas que trabalhavam próximo ao local do crime.





O caso ocorreu na Rua José Bruno, próximo de onde está instalada a unidade do Bom Prato.





Matéria atualizadas às 21h10 (27/06/2022)





Em atualização