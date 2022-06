Inauguração do Bom Prato em Cotia foi cancelada devido à violência na cidade, diz Frota

Na noite de ontem, duas pessoas foram assassinadas bem próximo ao local onde está instalado o restaurante popular





Imagens: Reprodução





A inauguração do restaurante popular Bom Prato, em Cotia, que ocorreria na manhã desta terça-feira (28), foi cancelada ontem à noite pelo governo de São Paulo. Não houve justificativa. A informação foi divulgada pela Prefeitura.

Em seu Twitter, o deputado federal, Alexandre Frota (PSDB), disse que o evento foi cancelado devido "aos acontecimentos violentos na cidade"

"Evento cancelado hoje em Cotia, ontem no fim de tarde fui chamado no Palácio e o Governador Rodrigo com sua equipe e a secretária Laura pediram para cancelar o evento e informar a Prefeitura, devido aos acontecimentos violentos na cidade."

🛑Evento cancelado hoje em Cotia, ontem no fim de tarde fui chamado no Palácio e o Governador Rodrigo com sua equipe e a secretária Laura pediram para cancelar o evento e informar a Prefeitura, devido aos acontecimentos violentos na cidade. @CotiaeCia @portal_viva @webdiario pic.twitter.com/7BebQeXupV — Alexandre Frota#777🇧🇷 (@77_frota) June 28, 2022

Cotia e Cia questionou a Prefeitura e o governo de SP. Em nota, a Prefeitura não comentou o assunto, apenas disse que "aguarda nova deliberação sobre uma nova data".

Na início na noite de ontem, três pessoas foram baleadas no centro de Cotia. Duas morreram. O crime aconteceu bem próximo de onde está instalado o Bom Prato.