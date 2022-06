Dia do Orgulho LGBTQIA+ em Cotia é sancionado por Rogério Franco

Projeto é de autoria do vereador Edson Silva; veja os detalhes

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), sancionou o Projeto de Lei (PL) que inclui no calendário oficial de eventos e de programações do município, o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+, a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de junho. De autoria do vereador Edson Silva (Republicanos), o texto recebeu 11 votos favoráveis na Câmara.





De acordo com a Lei, o objetivo da data é estimular a discussão e o aprofundamento de temas ligados ao combate da intolerância, do preconceito e dos crimes de ódio motivados por LGBTfobia no município de Cotia. Para isso, poderão ser realizados debates, seminários e palestras, “visando estimular a participação ativa da população na discussão e contribuir para uma sociedade mais equânime e humana”.





“Que possamos abrir debates, fazer palestras e que a população do Brasil tenha a ciência de que a cada 28 horas um homossexual é agredido e morto no Brasil. O Brasil é o país que mais tem esse preconceito. Precisamos acabar com isso”, disse Edson Silva na tribuna na ocasião em que falou de seu projeto.





A data 28 de junho foi escolhida por se tratar do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Em todo o mundo, o dia marca a resistência na revolta de Stonewall Inn, nos Estados Unidos. Após uma violenta abordagem policial no bar, que deu nome à rebelião, o público LGBTQIA+ que estava no local se insurgiu.





VEREADORES QUE NÃO VOTARAM





Durante a sessão em que o projeto foi apresentado, três vereadores se abstiveram do voto. Foram eles: Professor Osmar (Podemos), Iran Soares (PSC) e Johny Santos (PMN).