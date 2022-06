Cotia tem inscrições abertas para o curso gratuito de Corte e Costura

A Prefeitura de Cotia está com inscrições abertas para o curso gratuito de Corte e Costura que será oferecido em parceria com o Senac. Para participar é preciso ser morador de Cotia, ter Cadastro Único e Número de Inscrição Social (NIS). As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas diretamente no CRAS Central, que fica na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565.





As aulas acontecerão no Centro de Capacitação Profissionalizante (CECAP), localizado na rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat, às quintas e sextas-feiras, sempre das 13h às 17h, a primeira aula já está marcada para o dia 23/06.