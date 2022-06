Antes de morrer, moradora de Cotia fez apelo para adotarem seus 21 gatos; VÍDEO

“Se eu tivesse a certeza que, virando as costas, ou acabando a minha missão aqui na terra, eles iam ficar bem, estava tudo certo. Mas essa certeza eu não tenho”. Eliana Lima Ribeiro faleceu neste domingo (5) aos 58 anos, após aguardar por 5 anos uma cirurgia pelo SUS; confira a reportagem completa:

Eliana Lima Ribeiro e alguns dos seus gatos ao lado. Imagem: Redes sociais





Reportagem: Neto Rossi





Em um vídeo que está publicado em diversas páginas nas redes sociais, a moradora de Cotia, Eliana Lima Ribeiro, 58, faz um apelo para alguém adotar e cuidar dos seus 21 gatos.





“Eu não estou conseguindo, infelizmente, cuidar mais deles. Estou vivendo de doação. Estou bem debilitada. Eu gostaria de saber se têm pessoas que poderiam ficar com eles. Eles não dão trabalho nenhum. Se vocês puderem me ajudar...”





Eliana, que morava no bairro Mirante da Mata, faleceu neste domingo (5) [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





A protetora de animais, Giane Lima, chegou a conversar com ela dias antes, após ter recebido um pedido de ajuda. Foi Giane que orientou uma vizinha de Eliana a gravar o vídeo, pois assim tentaria ajudá-la na adoção de seus gatos. “Eu pedi para que ela [vizinha] fizesse o vídeo para que a Eliana, pessoalmente, pedisse essa ajuda, assim eu divulgaria com autorização dela”, disse.





Giane tentou de todas as formas ajudar Eliana. Passou a semana fazendo arrecadação de rações para os gatos. No domingo, foi até a casa de Eliana para conhecê-la pessoalmente, mas quando chegou no local, foi informada que ela tinha sido levada para o hospital.





Uma hora depois, recebi a notícia que ela tinha morrido. Eu estou agora na luta. Consegui uma pessoa que está fazendo um gatil. Comprei o material para ela fechar, aí nós vamos transportar esses animais para lá. Porém, têm alguns candidatos para adoção. A ideia dela [Eliana] era justamente essa: adotar todos. Há anos ela já estava tentando adoção para eles. Porém, ninguém a ajudou





VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM COMO AJUDAR NA ADOÇÃO DOS GATOS





Alguns gatos de Eliana, todos castrados. Foto: Arquivo pessoal





ELIANA DISSE QUE AGUARDAVA CIRURGIA HÁ 5 ANOS





Em áudios enviados pelo WhatsApp, Eliana disse à protetora de animais que tinha diabetes e pressão alta. Segundo ela, por conta de um acidente, que ocorreu há 22 anos, foi colocada uma prótese em seu quadril, mas uma queda dentro de casa fez com que a prótese se soltasse.





“Uma das consequências da minha doença é estar muito inchada. Como a prótese saiu do lugar, ela acaba apertando outros órgãos. Ela está me comprimindo. Estou há 5 anos aguardando [cirurgia] pelo SUS, porque não tem uma assistência médica”, disse Eliana em um dos áudios enviados para Giane.





Finalmente, eu consegui ter autorização para a cirurgia. Só que aí veio a pandemia. A operação está autorizada, mas meu médico disse é quase impossível conseguir hospitais que tenham UTIs agora. Ele disse que pra conseguir ser operada agora, só entrando no hospital com fratura exposta





Em entrevista ao Cotia e Cia nesta terça-feira (7), a prima de Eliana, Patrícia Lima Ribeiro, disse que tentou assistência médica para ela, mas não conseguiu.





“Ela foi ficando cada vez mais doente. Quando ela foi indicada para falar com o cirurgião, ela estava com a pressão altíssima, ela tinha que melhorar para poder passar por uma cirurgia. Quando ela ia para operar, o médico disse que não ia dar, aí ela meio que desanimou, sabe. Ela não tinha mais o que fazer”, conta.





Patrícia foi até a unidade de saúde que fica no bairro onde Eliana morava, em Cotia. Contou o que estava acontecendo e pediu ajuda. “Uma moça me falou que ia mandar uma assistente social para ajudar ela em casa. Isso foi na quinta. Mas aí não deu mais tempo. Acho que houve uma negligência muito grande. Ela sofreu. Foi muito ruim. Mas mesmo assim, nessas condições, ela nunca abandonou os gatos dela.”





HOMENAGEM DE PATRÍCIA PARA ELIANA:













UMA VIDA DEDICADA AOS GATOS





Ainda nos áudios enviados à Giane, Eliana conta que, em razão do seu problema de saúde, não conseguiu mais trabalhar, ficando, desta forma, com dívidas acumuladas. Porém, por mais que a sua saúde já estivesse debilitada, sua maior preocupação, de fato, era com seus gatos.





“Hoje, o que eu mais tenho medo é em relação aos meus gatos. Eu trabalho há 30 anos com isso. A maioria dos gatos tem de 14 a 17 anos. São castrados. Não vão para a rua. Não seria justo largá-los por aí. Não dá. Eu estou procurando instituições com ajuda dos amigos. Mas as instituições já estão super lotadas. Eles só precisam de um lar”, disse Eliana aos prantos.





O amor que Eliana tinha pelos gatos fica ainda mais nítido na fala dela a seguir:





Eu estando sozinha, não tem problema. A gente se vira. Mas para eles é muito cruel. Eles são muito bons. Eles viveram a vida inteira comigo. Se eu tivesse a certeza que, virando as costas, ou acabando a minha missão aqui na terra, eles iam ficar bem, estava tudo certo. Mas essa certeza eu não tenho





Caso alguém se interesse pela adoção dos gatos, entre em contato com a protetora Giane Lima: (11) 98813-0007.