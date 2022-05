Aluguel do novo prédio do Cras e Creas de Cotia é de R$28 mil; contrato foi assinado em 2021

#DeOlhoNaConta: Prefeitura entregou novas instalações na semana passada; veja

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

O valor mensal do aluguel do novo prédio onde agora estão instalados os serviços do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Cotia é de R$ 28 mil. Como o contrato é pelo período de três anos, o seu valor total é de R$ 1 milhão.









disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Cotia, foi assinado em 8 de novembro de 2021 pelo secretário de Saúde, Magno Sauter. Mas a entrega das novas instalações foi realizada na quarta-feira da semana passada (11/05). O contrato,, foi assinado empelo secretário de Saúde,Mas a entrega das novas instalações foi realizada na





Questionada, a Prefeitura disse ao Cotia e Cia que no imóvel já estavam funcionando as vigilâncias ambiental, sanitária, epidemiológica e o setor de zoonoses. “O imóvel passou por adequações para receber toda a estrutura de serviços da Prefeitura, tanto da Saúde quanto do Desenvolvimento Social”, explicou.





O prédio está localizado na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565, no Jardim Nomura. A Prefeitura disse que informatizou o sistema de atendimento e digitalizou todos os prontuários dos cadastrados no local.





De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o CRAS central tem mais de 12 mil famílias referenciadas oriundas de cerca de 60 bairros.





(ESSA REPORTAGEM FAZ PARTE DA COLUNA ‘DE OLHO NA CONTA’, CUJO OBJETIVO É MOSTRAR ONDE E DE QUE FORMA O DINHEIRO PÚBLICO ESTÁ SENDO APLICADO)