“A tragédia poderia ter sido evitada”, diz advogado sobre morte de jovem na Estrada de Caucaia

Michel da Silva Alves, advogado e morador de Cotia, disse que o acidente que matou uma jovem de 26 anos na Estrada de Caucaia do Alto, nesta quinta-feira (2), poderia ter sido evitado. Tailane Borges bateu o carro contra um poste e uma mureta de proteção após desviar de uma tampa de galeria de águas pluviais.





“Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Minha solidariedade à família arrasada. Uma jovem cotiana que perde a vida por uma irresponsabilidade do poder público. Não se pode admitir que exista um buraco no raio de uma curva de uma via que foi recentemente reformada”, disse Michel em vídeo [VEJA ABAIXO].













Imagens obtidas pelo Cotia e Cia mostram Tailane desviando o veículo da tampa do bueiro ao fazer a curva, na altura do km 8 da estrada. O tio da jovem, Luciano Borges, já havia falado à reportagem que sua sobrinha se acidentou devido ao desvio que ela fez em razão da tampa da galeria, que forma um desnível naquela parte da avenida.





“É importante que o poder público haja, conserte esse buraco. Que as pessoas busquem seus reparos na justiça porque essa situação é absurda. Fica o alerta”, completou o advogado.





Procurada, a Sabesp lamentou o ocorrido e informou que esteve no local e confirmou que não possui rede de esgoto e tampões no endereço citado. “Dessa forma, não há responsabilidade da Companhia diante da situação mencionada”, disse.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia também lamentou o ocorrido e disse que, em relação às causas do acidente, "a investigação e perícia por parte das autoridades responsáveis podem elucidar o que acarretou na fatalidade". Questionada e de posse do vídeo, a Prefeitura não comentou nada a respeito da tampa da galeria no meio da avenida.