Cotia recebe neste final de semana Festival de Assadores

Evento será realizado no Parque Tereza Maia na Granja Viana.

A cidade de cotia irá receber nos próximos neste final de semana, pela primeira vez o Festival de Assadores, realizado pela Beer’s Festival e a Base 2 Produções, o evento será realizado no Parque Tereza Maia das 12h00 às 22h00, localizado na Rua Santarém 13 –Vila Santo Antônio).

O festival contará com apresentações ao vivo entre elas: Cover do Tim Maia, e Legião Urbana, além de contar com um ótimo espaço kids para as crianças, será um final de semana de muita gastronomia de rua BBQ, Cervejas especiais e muito mais. A entrada é 1 kg de Alimento não perecível

Confira a Programação completa abaixo

Entrada 1 kg de Alimento não perecível

Classificação Livre

Espaço Kids para as crianças poderem se divertir

Apresentações ao Vivo

Sábado (14/05):

13h30 e 15h30: Pandora Acústico.

18h: Monallizza - Tributo a Tim Maia.

Domingo (15/05):

13h30 e 15h30: Ton Cremon & Bira Aguiar.

18h: Legião Urbana Cover do Brasil.