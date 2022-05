Rogério Franco justifica ausência da prefeitura durante evento com Lula

Justificativa foi enviada ao Cotia e Cia pela Secretaria de Comunicação por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI)

Evento marcou apoio do Solidariedade a Lula à Presidência da República. Foto: Redes sociais





Rogério Franco, e os secretários municipais Rodrigo Dantas (Obras) e Vítor Marques (Assuntos Jurídicos) participaram, no dia 3 de maio, uma terça-feira, de um evento do Solidariedade, em São Paulo. O ato, na ocasião, marcou o apoio do partido a pré-candidatura de Lula à presidência da República [RELEMBRE AQUI]. O prefeito de Cotia,, e os secretários municipaisparticiparam,, uma terça-feira, de um. O ato, na ocasião, marcou o





Cotia e Cia questionou, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), se o prefeito e os secretários tinham pedido licença no dia para participar do encontro, que ocorreu às 10h. Em resposta, a Secretaria de Comunicação afirmou que Franco, Dantas e Marques participaram do evento em “horário de almoço”.





“O prefeito de Cotia, Rogério Franco, bem como os secretários municipais Vitor Marques (Assuntos Jurídicos e da Justiça) e Rodrigo Tavares Dantas (Obras e Infraestrutura Urbana) na condição de agentes políticos cumprem agenda política. Na data do encontro com o ex-presidente Lula, eles estavam em compromisso em São Paulo e compareceram no local durante o horário de almoço”, disse em nota.