Rede Giga, que tem lojas em Cotia e região, é comprada pela Cencosud por R$ 500 milhões

Varejista chilena que anunciou a compra da rede brasileira de supermercados já tem mais de 340 lojas no Brasil

Giga da Raposo Tavares, em Cotia. Foto: Divulgação





A varejista chilena Cencosud disse nesta sexta-feira (6) que assinou acordo no valor de cerca de 100 milhões de dólares (R$ 500 milhões) para adquirir a rede brasileira de supermercados Giga. Fundada em 2009, além de Osasco, Carapicuíba e Cotia, a Giga tem mais sete lojas na região metropolitana de São Paulo e um centro de distribuição.





“O preço de compra de 500 milhões de reais pode ser ajustado com base no capital de giro atual da Giga na data em que a transação se tornar efetiva”, disse a Cencosud em comunicado. “Com esta transação a Cencosud entra no maior mercado do Brasil e da América do Sul, diretamente com o formato que mais cresce no Brasil e o mais resistente a contextos macroeconômicos recessivos”, acrescentou.





Em seu site, a Giga comunicou que assinou um acordo de associação com o Grupo Cencosud, “representando um marco para nosso grupo que virá para acelerar ainda mais o nosso crescimento e consolidar uma história de sucesso”. “Este acordo está sujeito a condições precedentes, cujo cumprimento é necessário para o fechamento da transação. Manteremos todos informados da evolução dessa associação”, disse.





Quem é a Cencosud, que vai entrar em São Paulo





A Cencosud é um grupo varejista chileno com mais de 340 lojas no Brasil, espalhadas por oito estados e mais de 70 cidades. A rede possui as marcas de varejo GBarbosa (presente nos estados de Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará e Pernambuco), Prezunic (Rio de Janeiro) e Bretas (Goiás e Minas Gerais).





No atacado, a marca da Cencosud é a Mercantil Rodrigues, com presença na Bahia e em Sergipe. A bandeira Bretas também possui unidades no formato atacarejo.