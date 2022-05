Congada de São Benedito terá encontro cultural, congos convidados e show de Leci Brandão

Evento acontece neste final de semana; veja a programação completa

A Congada de São Benedito de Cotia retoma a programação presencial no próximo fim de semana, com eventos no sábado e no domingo (14 e 15/05).





A tradicional festa que celebra a alegria dos congos, reverenciando os ancestrais e marcando a resistência, a liberdade e a libertação dos escravos completa 71 anos de história na cidade de Cotia. História que começou a ser escrita por Benedito Pereira de Castro, o Seu Dito, como era conhecido.





Seis congadas estão confirmadas na festa, além de um encontro cultural em homenagem à Congada.





A Congada é uma manifestação cultural afro-brasileira que mistura dança, música e religiosidade. Fundada em 1951, a família Castro mantém a tradição e continua levando alegria e conscientização pelas ruas da cidade de Cotia.





CONGADAS





Celebrarão a festa em Cotia a Congada de Santa Efigênia que canta e dança para os santos católicos, Reis e Rainhas congas a cultura popular trazida pelos africanos ao Brasil, mantendo a tradição deixada pelos escravos. A Congada foi fundada em Mogi das Cruzes, em 1984. Hoje, está nas mãos de Gislaine Afonso, filha do fundador, Capitão Zé Baiano.





A Congada de São Benedito de Pindamonhangaba foi fundada em agosto de 1994, em Taubaté e, hoje, está em Pindamonhangaba. Com formação familiar, o grupo é bastante conhecido no Vale do Paraíba e região e participa de apresentações em diversos estados brasileiros.





A Cia Folclórica do Parque São Cristóvão (Tatuapé) existe desde 2002 para mostrar o folclore religioso, já que muitas pessoas cumprem promessas durante o evento. Realiza Folia de Reis, Folia do Divino, entre outras celebrações.





O Grupo Moçambique União Folclorista de São Benedito do Belém foi fundado em 1945 em São Luiz do Paraitinga, hoje, em Taubaté. Já fez várias apresentações como Festival do Folclore de Olímpia, Festa do Bom Jesus dos Perdões, Festa do Divino em São Luiz do Paraitinga e Lagoinha, entre outras.





O Grupo Mucambos de Raiz Nagô foi fundado em 2008, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Brinca Maracatu de Baque Virado e outros ritmos tradicionais. Atualmente, desenvolve suas atividades no Centro de Culturas Negras do Jabaquara ‘Mãe Sylvia de Oxalá’. A Congada de São Paulo também está confirmada na festa.





ENCONTRO CULTURAL - Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146 – Vila São Joaquim





Programação do dia 14 de maio – sábado





Encontro Cultural em Celebração à Congada de São Benedito





13h40 - Gabriela Allison (dança)





14h00 - Lenny Araújo (cantora)





14h30 - Luís Paulo (ELLYPE MESMA FITA) (rap/hip-hop)





15h00 - Íris Brito (dança do ventre)





15h20 - Dih Happy e Damyen Mc (Trap / Rap)





15h45 - Val da Bahia (mpb)





16h30 - Coletivo Raizes Ubuntu (cultura popular)





17h00 - Karen Santos e Tia Ana (cantoras)





18h00 - Inimar dos Reis (cultura popular)





TENDA - Tranças Africanas para crianças





TENDA - Pintura Artística de Rosto para Crianças





TENDA - Desenhos Artísticos para Crianças





TENDA - Pipoca e refrigerante para crianças





TENDA - Exposição do Piso Akoti - Criação do artista Vinícius de Paula









Abertura da Congada de São Benedito (sábado, 14/05)





17h00 - Chegada congada de Mogi das Cruzes, dando início as festividades no Centro de Cotia





18h00 - Será transportado pelo grupo folclóricos visitantes o busto da Princesa Isabel que se encontra na casa do festeiro, fazendo cortejo até o local da festa





19h00 - Apresentação de samba de roda





20h00 - Apresentação de Grupo Capoeira Baluarte e estagiário Peter, instrutor Negão, supervisão Mestre Tizil





20h30 - Terço na casa do festeiro por intenção das almas dos escravos





21h00 às 22h00 - San Consciência





22h às 22h30 - Mano Kimba





22h30 - Sente a Vibe - Pagode nos intervalos com Dj Andrezinho





23h00 - Forró na sede da Congada de São Benedito









Programação do dia 15 de maio – domingo





Congada de São Benedito





6h00 - Hasteamento das Bandeiras: brasileira, paulista e do município de Cotia. Alvorada com grupos folclóricos





9h00 - Chegada das Congadas de Taubaté, Pindamonhangaba e São Paulo com Maracatu, Cia Cara Caxa e Mocambos de Raiz Nagô





11h00 - Missa em intenção das almas dos escravos no salão da Congada de São Benedito de Cotia - Vila São Joaquim





15h00 - Encontro das Bandeiras, a seguir representação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel





16h30 - Procissão dos Santos Patronos acompanhados pelas Congadas, logo após as apresentações





20h00 - Apresentação da Cia Baru de expressões artística Instituto Gira Sol





21h – Show com a sambista Leci Brandão