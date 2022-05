Prefeitura de Cotia abre processo seletivo com vagas de nível fundamental

A prefeitura de Cotia abriu nesta quarta-feira (18) um processo seletivo com 21 vagas disponíveis, todos com requisito apenas de ensino fundamental, há vagas para motorista (2), auxiliar de serviços gerais (2), roçador (5) e coveiro (12). O salário é de R$ 1.376,06, insalubridade, auxílio alimentação e auxílio transporte.

As inscrições serão recebidas até às 17h do dia 20/05/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/YYL3CJxcL78f5nTD6 não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo