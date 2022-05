Polícia Civil investiga suposta tentativa de sequestro de criança em Embu das Artes

Reportagem: Neto Rossi

A Polícia Civil de Embu das Artes investiga uma denúncia de suposta tentativa de sequestro de criança que teria ocorrido na saída do supermercado Assaí, localizado na Avenida Elias Yazbek, 1183, no dia 6 de maio.





No boletim de ocorrência, a terapeuta Amábile Hodinik diz que estava saindo do supermercado com sua filha quando, de repente, na porta apareceu um homem, “aparentemente lúcido”, porém, “irritado”.





O homem, segundo ela, perguntou se a sua filha “era a criança branca que eles pediram para buscar”. “Ele veio pra cima da minha filha, coloquei ela atrás de mim e ele continuou falando que iria pegá-la, que ele precisava da criança branca”, relatou.





Amábile então conta que aumentou seu tom de voz e repetiu, por diversas vezes, que ela não entregaria sua filha. A terapeuta procurou um fiscal do supermercado e comentou o ocorrido. “Ele [fiscal] me acompanhou até em frente à porta [do Assaí] novamente e disse que se fosse o homem que ele estava imaginando, era normal”, detalha.





"ELE TENTOU POR 3 VEZES PEGAR MINHA FILHA"





O momento foi registrado por câmeras de segurança. Em um vídeo postado em sua conta no Instagram [VEJA ABAIXO], Amabile detalha um pouco mais o ocorrido. Ela diz que tinha pego seu celular para chamar o Uber quando o homem apareceu. No primeiro instante, por morar na região e conhecer bastante gente, ela achou que fosse alguém conhecido, até o suspeito fazer a abordagem.





“Ele tentou por três vezes pegar minha filha e saiu reclamando [...] ‘então se eu não pegar essa criança, vou pegar outra criança’, disse e saiu do estacionamento. Ele entrou [no mercado] novamente, falou com o fiscal, saiu de novo e ficou olhando para outros carros. Tudo foi filmado e o supermercado não fez nada”, conta.





Assim que ela ouviu do fiscal que “era normal” se fosse a pessoa que ele estava pensando que era, Amabile ficou indignada. “É normal uma tentativa de sequestro de criança em frente a um supermercado? Não, não é normal!”













O QUE DIZ O ASSAÍ





Em nota enviada ao Cotia e Cia, o Assaí informou que assim soube do relato, entrou em contato com Amabile para levantamento das informações “e iniciou imediatamente a apuração do ocorrido”.





“Atualmente, a Companhia está contribuindo proativamente com a polícia, fornecendo o material e as informações necessárias enquanto aguarda a conclusão oficial das investigações. Adicionalmente, o Assaí informa que não tem registro ou notícia de ocorrências parecidas na sua unidade de Embu das Artes”, disse.





Questionado sobre a fala do fiscal, o Assaí disse que, como o caso está em investigação, não iria comentar.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou ao Cotia e Cia que o caso é investigado pela Delegacia de Embu das Artes. “A equipe da unidade aguarda imagens para análise e realiza diligências para a identificação do suspeito. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.”