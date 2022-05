Com alta da taxa de juros, consórcio imobiliário passar ser boa opção para quem quer casa própria

Taxa Selic acima dos 12% fez tornar vantajoso participar de consórcios; Em Cotia corretora oferece desconto de até 50% de desconto na parcela até a contemplação.

Os juros em alta deixaram o financiamento da casa própria bem mais custoso. Segundo o UOL, um imóvel de R$ 300 mil, por exemplo, ficou R$ 90 mil mais caro em um prazo de 30 anos. A exigência de renda mensal também subiu, e agora é 25% maior.

Com isso muitas pessoas estão vendo o consócio como uma opção vantajosa para realizar a compra da casa nova, nessa modalidade não há cobrança de juros, entenda abaixo como funciona:

Os participantes do grupo pagam parcelas periódicas e formam um fundo comum usado para comprar a casa própria. O valor do imóvel é dividido pela duração do grupo, definida previamente. Na prática, cada integrante paga uma fração dele.

Todo mês a administradora sorteia parte do fundo para um ou mais participantes. O sorteado receberá uma carta de crédito no valor definido no começo do consórcio e poderá usá-lo para comprar o imóvel.

Nessas ocasiões, os participantes também podem dar lances – ou seja, oferecer uma antecipação do pagamento. Via de regra, o lance maior leva a carta de crédito.

Suponha que, em um determinado mês, um participante de um grupo de consórcio de imóvel aceite quitar 50% da dívida e ninguém esteja disposto a dar um lance maior. Nesse caso, o participante será contemplado com a carta de crédito.

Ao contrário de financiamento, no consórcio de imóvel não há o pagamento de juros à instituição financeira. O consorciado, porém, tem de arcar com outros custos, como taxa de administração, seguro e, em alguns casos, fundo de reserva.

Antes de comprar um consórcio de imóvel, é importante questionar qual é o custo total da operação, incluindo todas essas despesas.

Desconto na mensalidade:

Em Cotia a corretora Celina Xavier oferece cartas de consórcio imobiliário com 50% de desconto na mensalidade até a contemplação. Em uma carta de crédito de 200,000,00 por exemplo a parcela cai de R$ 1.265,00 para R$ 671,00 a partir do 4º mês. Vale lembrar que essa promoção é válida apenas até o final deste mês.

Se interessou? Entre em contato com a Celina Xavier e faça uma cotação pelos telefones: (11) 3259-0859(11) 3237-1396 (11) 97334-4162 ou faça uma visita na Rua Manaus, 349 - 06716-140 - Cotia/SP.

Instagram: @celinaxaviercorretora/

*Com informações de Infomoney e Uol.