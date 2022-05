Vereadores vão pedir audiência com governo de SP para retornar ônibus Cotia-Pinheiros

Linha 396 passou por mudança desde sábado (28) e agora seu ponto final é no Terminal Butantã; audiência foi sugerida pelo vereador Marcinho Prates (Solidariedade)

Ônibus da linha 396.





Na sessão ordinária desta terça-feira (31), o vereador Marcinho Prates (Solidariedade) foi à tribuna para falar sobre as reclamações que está recebendo em seu gabinete referente a linha 396 da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).





fazia o trajeto de ônibus do Terminal de Cotia para Pinheiros, foi alterada desde sábado (28) para o Terminal Butantã. Com isso, quem precisa ir até o bairro de Pinheiros, terá de gastar passagem com outro transporte. Apesar de reduzir a quilometragem do itinerário, a passagem continua no valor de R$ 6,70. A linha, que, foiCom isso, quem precisa ir até o bairro de Pinheiros, terá de gastar passagem com outro transporte. Apesar de reduzir a quilometragem do itinerário,





Diante da mudança, Marcinho disse que há um consenso entre os vereadores para solicitar, via ofício, uma audiência tanto com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, quanto com representantes da EMTU, para retomar o trajeto da linha 396.





“Vocês já imaginam o que está acontecendo no bolso do trabalhador? Chegando até ali [Butantã] já é um preço bem alto a nossa passagem, infelizmente. Eles vão ter que pagar, agora, mais uma passagem. Eu recebi várias solicitações no meu gabinete. As pessoas estão desesperadas”, disse Marcinho.





O vereador Sergio Folha (PV), por sua vez, também reforçou o pedido de audiência com o Estado. “A gente tem que ir lá dar uma pressionada. Nós temos que pedir para que eles mantenham a extensão dessa linha até Pinheiros.”





O presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), afirmou que será feito um requerimento, para a próxima sessão, solicitando a audiência pública.