Polícia prende 5 pessoas remarcando alimentos para venda em Vargem Grande Paulista

A quadrilha mantinha cargas roubadas em um galpão; Os suspeitos responderão por crime contra as relações de consumo.

Foto: Divulgação DEIC





Durante uma operação policial, nesta quarta-feira (11), cinco homens foram presos em Vargem Grande Paulista flagrados com carga alimentícia roubada.





As investigações identificaram um galpão, onde quadrilha mantinha cargas roubadas. No local, um homem foi abordado quando entrava no galpão e mais quatro homens foram surpreendidos.





Eles usavam maquinário industrial para remarcar produtos alimentícios com nova data de validade para serem revendidos no mercado em condições impróprias para o consumo.





Foi requisitada perícia no local e as mercadorias, equipamentos e documentos foram apreendidos e servirão para instrução de Inquérito Policial. Os suspeitos responderão por crime contra as relações de consumo.





Foto: Divulgação DEIC

Foto: Divulgação DEIC