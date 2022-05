Congada de São Benedito ganha exposição de sua ‘retomada’ pelas lentes de Alberto Lefèvre

Morador de Cotia, fotógrafo registrou momentos da tradicional Congada após o falecimento de seu Dito; exposição acontece neste domingo (15); veja os detalhes na matéria



Congada de São Benedito de Cotia. Foto: Alberto Lefèvre







A Congada de São Benedito de Cotia vai receber, neste domingo (15), às 18h, uma exposição de fotografias e vídeo sobre sua retomada após a morte de Benedito Pereira de Castro, fundador da tradicional congada da cidade.









Seu Dito, como era conhecido, faleceu em agosto de 2016. A exposição será projetada em telão na rua Padre José Ferreira de Seixas, na Vila São Joaquim, em Cotia.





O falecimento do fundador da congada abalou a família Castro, responsável pela festividade em Cotia. Mas mesmo diante do impacto provocado, a família se recompôs e não deixou a tradição da cultura popular acabar.



Exposição Projeto Retomada. Foto: Alberto Lefèvre







Foi a história a partir desta retomada que o fotógrafo Alberto Lefèvre, morador da cidade, decidiu contar através de suas lentes fotográficas e de sua sensibilidade com o movimento de resistência da cultura afro-brasileira.





(que hoje, 13 de maio de 2022, completa exatos 134 anos) por meio do canto e da religiosidade. O evento comemora 71 anos neste final de semana (LEIA MAIS AQUI). A Congada celebra a abolição da escravaturapor meio do canto e da religiosidade. O evento comemora 71 anos neste final de semana





Foto: Alberto Lefèvre





“Nessa exposição contemplo uma seleção de registros fotográficos realizados entre 2016 e 2019, período importante e delicado da Congada de São Benedito de Cotia, do qual tive a honra e o privilégio de ser convidado pela Dalila F. V. Barbi, para documentar a 'Retomada' da Congada, sem a presença do Mestre Dito, falecido poucos meses antes do início da minha documentação”, conta Lefèvre no texto de seu projeto. , conta Lefèvre





Além de registrar o instante histórico da retomada da Congada de Cotia, o fotógrafo também retrata o envolvimento da família dos congadeiros, que incluem todas as gerações, desde as crianças até os mais velhos. “Movimento esse, que gera amor, respeito, comunidade, irmandade, inclusão, diversidade, beleza, humildade, ancestralidade e a perpetuação de um saber”, diz.





O “Projeto Retomada”- exposição e vídeo - é resultado do prêmio no edital “Lei Cultural Aldir Blanc” da Prefeitura de Cotia, edital 'Benedito Pereira de Castro' (Seu Dito da Congada).





O projeto conta com a parceria da agência de turismo de Cotia, ‘Mundo Aflora’, e com o apoio da OUZ Cenografia e do Colégio Sidarta.