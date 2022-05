Polícia Civil investiga empresa acusada de aplicar golpe da pirâmide financeira em Cotia

Empresa, situada na Granja Viana, prometia rendimento de até 36% por mês; algumas vítimas chegaram a vender casas e carros para fazer o investimento e caíram no golpe

Foto: UOL

A Polícia Civil investiga uma empresa situada na Granja Viana, em Cotia, que está sendo acusada por diversas pessoas de aplicar o chamado golpe da pirâmide financeira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, diligências estão sendo realizadas pelo 2º DP de Cotia para identificar todas as vítimas e concluir as investigações.





De acordo com as investigações, a empresa LN Administração e Consultoria Financeira, que atua desde 2019, pedia depósitos e prometia retornos rápidos, entre 10% e 36% por mês. O investimento era de no mínimo R$ 5 mil. Algumas vítimas chegaram a vender carros e até imóveis para fazer o investimento.





Algumas vítimas relataram à polícia que por dois meses chegavam a receber os rendimentos. Mas conforme aumentavam o investimento, a empresa não depositava mais.





“Tenho investimentos financeiros com essa empresa, porém há 3 meses estou sem receber meus rendimentos. A empresa informou que todos os contratos foram cancelados por parte da empresa, mas não devolvem o dinheiro investido, conforme acordado em contrato, simplesmente sumiram, marcam reunião e não comparecem, marcam data e não cumprem o pagamento. Diz que querem fazer acordo, porém não foi esse o combinado em contrato”, disse uma das vítimas.





“Fizemos a adesão de um contrato com promessa de retorno mensal de 30% do valor do investimento, por 24meses. Já se passou dois meses, não recebemos nenhum pagamento. Ficaram de devolver o dinheiro aplicado e também não recebemos. Não respondem mais as mensagens”, relatou outra vítima do golpe.





A responsável pela empresa se chama Luciana Natividade Silva que, segundo o portal JusBrasil, acumula 17 processos judiciais. A LN Administração e Consultoria Financeira, de acordo com o CNPJ, está situada na Estrada de Sorocaba, 386, Bloco 01, na Granja Viana.





Conforme o cadastro, a empresa faz prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, realiza atividades de organização de eventos, tais como feiras, congressos, exposições e conferências, além de fazer parte do segmento de comércio que intermedeia as transações entre compradores e vendedores.





A reportagem não conseguiu fazer contato com a empresa e nem com a responsável Luciana Natividade.