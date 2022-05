Movimento que pede ‘Tribuna Livre’ na Câmara de Cotia é retomado em encontro na OAB

Coletivo busca mudança do regimento interno da Câmara de Cotia para dar oportunidade e o direito de “vez, voz e respeito” ao cidadão; veja como participar da ação

Encontro ocorreu na OAB Cotia. Foto: Divulgação





Um grupo formado por ativista sociais, lideranças e influenciadores se reuniu, na noite desta terça-feira (24), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Cotia, para retomada do movimento Tribuna Livre.





Através de coleta de assinaturas, o coletivo busca mudança do regimento interno da Câmara Municipal de Cotia para dar oportunidade e o direito de “vez, voz e respeito” ao cidadão.









Por meio de um projeto de lei, o movimento Tribuna Livre pretende colher mais de 5 mil assinaturas para protocolar na Câmara Municipal. As pessoas interessadas em assinar as listas, podem ir diretamente na OAB-Cotia (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1015 – Pq. Bahia).





Além da tribuna livre, foi também criado o grupo Resiliência, cuja proposta é reunir lideranças que estão espalhadas fisicamente pela cidade e aproximá-las por meio da tecnologia. O grupo deve ser convocado sempre que necessário para participar de ações na cidade.





Participaram do encontro o jornalista Renato Ferraz, do programa Cotia no Ar, o presidente da OAB de Cotia, Ricardo Rodrigues, os advogados Alan Giannetti ,Álvaro Guedes, Tuca Miramontes e Lena Miramontes.





Também estiveram presentes os ativistas sociais Yuri Varrella, do PT, Rita Augusta e Silvana Bezerra (MulherAção), entre outros.





SOBRE O PROJETO DO MOVIMENTO





Por meio de projeto de lei, o movimento pede que a Tribuna Livre ocorra, ao menos, em uma sessão por mês, exceto as que coincidam com feriados nacionais, estaduais ou municipais. Para ter maior participação, o movimento ainda propõe a mudança do horário das sessões para às 19h - hoje é às 10h.





Ainda de acordo com o projeto do movimento, o munícipe que desejar participar deverá requerer sua inscrição na Secretaria Parlamentar até 48 horas antes da próxima sessão de “Tribuna Livre”. Realizada a inscrição, a Secretaria fornecerá ao munícipe, no mesmo ato, certidão ou comprovante de sua inscrição, no qual constará seu nome completo, bairro que declarou residir e ordem na fila de inscrições.