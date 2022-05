Convênio entre Prefeitura e OSC prevê atendimento de 95 pessoas com deficiência em Cotia

Abrahipe foi novamente contemplada e, no plano de trabalho, está prevista a hipoterapia, além de oficina de leitura com cães, oficina de música, entre outras atividades

A Associação Brasileira de Hippoterapia e Pet Terapia (Abrahipe) e a Prefeitura de Cotia renovaram o convênio para atendimento especializado para pessoas com deficiência (física, intelectual, múltipla e/ou mobilidade reduzida, Transtorno do Espectro Autista I, II e III).





“problemas burocráticos” houve essa demora para a renovação da parceria [RELEMBRE AQUI]. A instituição já mantinha convênio com a administração pública, mas porhouve essa demora para a renovação da parceria





O resultado final do Edital de Chamamento Público 4/2022, lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia, foi publicado na última semana.





Segundo o edital, a outra entidade que concorreu com a Abrahipe foi a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira (Adra).





A Adra ofereceu 20 vagas dentro do convênio com previsão orçamentária de R$ 220,7 mil. Já a Abrahipe ofertou 95 vagas com recurso de R$ 221,2 mil.





Tendo em vista as vagas ofertadas, a previsão de recurso financeiro e considerando as propostas apresentadas, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), por meio da Comissão de Análise de Documentos, contemplou a Abrahipe para celebrar o convênio.





“O resultado traz a Abrahipe como a Organização da Sociedade Civil (OSC) contemplada para início imediato de atendimento às pessoas oriundas da Central de Vagas dos Cras e Creas de Cotia. A parceria prevê o atendimento de 95 pessoas e, no plano de trabalho, está prevista a hipoterapia, além de oficina de leitura com cães, oficina de música e outras atividades”, esclareceu a Prefeitura.





As solicitações serão preenchidas por meio do Serviço de Inclusão para Pessoas com Deficiência (SINPcD) que mantém uma Central de Vagas de encaminhamento.





Para ser incluído na Central de Vagas é preciso que o responsável acesse o CRAS/CREAS On-line pelo Whatsapp (11) 9 6300-7500 para agendar atendimento técnico com uma assistente social.





“As solicitações para participação do serviço seguirão para a Central de Vagas e o munícipe será informado. Com este resultado do edital a Prefeitura segue atendendo as demandas com as especificidades voltadas à pessoa com deficiência”, disse Mara Franco, titular de Desenvolvimento Social.





SOBRE A ABRAHIPE





Fundada em 2006, a associação atende por meio de interação homem/animal e presta serviços socioassistenciais a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), paralisia cerebral, síndrome de down, entre outras deficiências, sempre com o objetivo de promover a sua inclusão à vida comunitária.





A equipe é formada por profissionais de diversas áreas, como saúde, educação, assistência social e voluntários com o objetivo de proporcionar vivências para o alcance da autonomia e inclusão social aos atendidos.