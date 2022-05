Morador de Cotia é preso em flagrante por tráfico de drogas em SP

Mais de 16 quilos de droga semelhante ao haxixe foram apreendidos; detenção ocorreu nesta segunda-feira (23) durante atividades da Operação Sufoco

Foto: Polícia Civil





Policiais Civis prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas e apreenderam mais de 16 quilos de drogas em ação contra o crime organizado na Zona Sul de São Paulo. A detenção ocorreu nesta segunda-feira (23), durante atividades da Operação Sufoco.





Com informações obtidas pelo setor de inteligência, a equipe de investigadores monitorava um veículo suspeito de transportar entorpecentes na região e o acompanhou até uma residência, próximo à avenida do Cursino. No local, o motorista do veículo encontrou-se com outro homem, que saiu do imóvel, e se preparava para lhe entregar uma caixa retirada do carro, quando ambos foram abordados pelos policiais.





O suspeito que saiu da edificação conseguiu fugir. O motorista foi preso e confessou o transporte das drogas. Na caixa foram encontradas e apreendidas várias embalagens contendo substância análoga a haxixe.





Como a residência permaneceu aberta, os policiais procederam a averiguação do local e encontraram mais embalagens com a mesma substância e documentos que seriam do segundo suspeito.





O homem detido ainda indicou que em sua residência em Cotia, haveria outra quantidade da mesma droga, que também foi apreendida. No total, foram encontrados 16,7 kg de drogas semelhantes ao haxixe, que foram encaminhadas para perícia. Também foram apreendidos um veículo, quatro aparelhos celulares e centenas de selos identificadores do vendedor da droga.