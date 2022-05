Etec de Cotia abre inscrições para curso técnico de comércio

Saiba como se inscrever. Curso técnico de Comércio tem 2 semestres e é gratuito.





A Etec de Cotia está com inscrições abertas para o vestibulinho que visa o preenchimento de 40 vagas para o curso técnico de comércio. As inscrições acontecem até o dia 06 de junho às 15 horas através do site vestibulinhoetec.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 39,00 e a prova acontece dia 03 de julho, às 13h30.

Sobre o curso:

O TÉCNICO EM COMÉRCIO é o profissional que aplica métodos de comercialização de bens e serviços, visando à competitividade no mercado e atendendo às diretrizes organizacionais. Comunica previsões e demandas aos fornecedores. Efetua controle quantitativo e qualitativo de produtos e procede a sua armazenagem no estabelecimento comercial. Operacionaliza planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e comercialização.