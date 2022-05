Itapevi arrecada 25 toneladas de alimentos e 6 mil peças de roupas para famílias carentes

Tanto as roupas quanto os alimentos recebidos estão no Ginásio de Esportes. Os alimentos já começaram a ser distribuídos às organizações sociais

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi

Através das trocas de ingressos para o show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que acontece na próxima quinta-feira (26), no Parque da Cidade, a Prefeitura de Itapevi conseguiu arrecadar 25 toneladas de alimentos, que serão destinados ao Acolher – Fundo Social de Solidariedade e distribuído às famílias mais necessitadas da cidade.





As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (19) pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pasta responsável pelo gerenciamento das ações.





Com o início da Campanha do Agasalho do Bem 2022, em 18 de abril, a realização da 2ª edição do Zumba Agasalho, nesta segunda-feira (16), e a troca de ingressos, a Prefeitura arrecadou, até o momento, cerca de 6 mil peças, considerando o recebimento de agasalhos, cobertores e peças infantis.





Tanto as roupas quanto os alimentos recebidos estão no Ginásio de Esportes. Os alimentos já começaram a ser distribuídos às organizações sociais





Campanha do Agasalho continua aceitando doações





A Prefeitura de Itapevi segue arrecadando peças de roupas novas ou em excelente estado de conservação, além de agasalhos, cobertores e peças infantis. As doações estão sendo intensificadas até o dia 30 de maio.





A finalidade é iniciar as primeiras entregas a partir do dia 1º de junho, antes do inverno, para que os donativos possam chegar antecipadamente às famílias vulneráveis do município.





Para isso, a Prefeitura disponibiliza quatro postos de arrecadação dos donativos, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos locais foram colocadas caixas coletoras de doações para que a população possa fazer a sua contribuição. O município já recebeu milhares de donativos neste período.





O Acolher também segue mobilizando as empresas e comércios da cidade para que se engajem na iniciativa, contribuindo com as doações.