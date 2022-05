Trio envolvido em roubos e sequestros é capturado em Carapicuíba

Uma mulher e dois homens foram capturados, após estarem envolvidos em roubos com retenções de vítimas, na modalidade PIX

Foto: Divulgação





Policiais civis da Delegacia de Polícia de Santana do Parnaíba (Demacro) cumpriram mandados de prisão no bairro Jardim São Daniel, em Carapicuíba, na quinta-feira (19). Uma mulher e dois homens foram capturados, após estarem envolvidos em roubos com retenções de vítimas, na modalidade PIX.





No dia 13 de maio, um motorista de aplicativo (HB20) realizava uma corrida. Durante o trajeto, o passageiro e seu comparsa, que surgiu depois, anunciaram o assalto e levaram a vítima para um cativeiro. A vítima foi mantida em cárcere por 10 horas. Enquanto o motorista era mantido refém, quatro criminosos utilizaram seu veículo para cometer outro crime.





Um casal que retornava de um culto religioso em seu veículo, ao parar em frente sua residência, foram abordados por quatro criminosos que utilizavam o veículo roubado. Eles também foram mantidos em cativeiro para subtração de valores via Pix. Foram subtraídos do casal celulares, a quantia de R$ 2250, entre outros objetos.





O motorista de aplicativo, após ser solto, identificou mais um casal que teve participação do delito e informou aos investigadores o local em que ficou retido, uma comunidade em Carapicuíba.





Os policiais se dirigiram até a comunidade de Alterosa e prenderam três dos autores que estavam no interior de um barraco.





Na delegacia as vítimas reconheceram os criminosos. As investigações prosseguem a fim de localizar e prender demais os autores.