Símbolo do autismo é incluído no atendimento preferencial de supermercado em Cotia

Iniciativa surgiu após diálogo entre um pai de criança autista e um gerente do supermercado; Lei Municipal, no entanto, determina que todos os estabelecimentos tenham a identificação

Símbolo do autismo inserido na placa de atendimento preferencial do supermercado Pedroso. Foto: Eder Dias / Redes sociais

Supermercado Pedroso, em Cotia, inseriram, nesta semana, o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas placas de atendimento preferencial, conforme determina a Lei Municipal 2036/18.





A iniciativa surgiu após o tatuador Eder Dias, pai de uma criança autista, ver o incômodo de seu filho na fila do supermercado. “Estava na fila do pão, aí observei que não tinha o símbolo do autismo. Aí fui no caixa e observei que também não tinha no caixa preferencial. Como é uma lei de 2018, resolvi conversar com o gerente aqui do Atalaia. Fui na sala dele, expliquei o problema e falei da lei”, conta.





Eder e seu filho Cristian, de 8 anos. Foto: Arquivo pessoal

grupo Mães e Pais que Lutam, formado por familiares de autistas em Cotia Eder começou a ter um olhar mais atencioso para o autismo, que até então era um mundo desconhecido para ele, após seu filho ser diagnosticado e também depois de sua participação ativa no, formado por familiares de autistas em Cotia [LEIA MAIS SOBRE O GRUPO AQUI].





O tatuador explicou que as vezes a criança autista fica impaciente e as pessoas, por não terem entendimento, ficam olhando diferente, achando que é birra ou que é mal educada.





O gerente do Pedroso do Atalaia, Tadeu Silva da Costa, se sensibilizou com a causa, já que ele também tem dois sobrinhos autistas. “Muitas vezes as pessoas julgam errado, acham que quer furar fila por não ter uma identificação. Aí eu senti que eu poderia ajudar. Levei a pauta até a diretoria do supermercado e tive essa autorização”, explica.





Hoje, as três unidades do Pedroso já estão com as devidas identificações nas placas de atendimento preferencial.





Para Michele Cristina, uma das fundadoras do grupo Mães e Pais que Lutam, ter o símbolo do autismo nas placas de atendimentos em estabelecimentos comerciais já é um passo dado na garantia de direitos. Porém, Michele, que também é mãe de uma criança autista, vai mais além.





“Não adianta ter o símbolo sem a conscientização dos funcionários e da população, pra saberem o que significa. E é somente com essa conscientização permanente do autismo que não passaremos mais por constrangimento nas filas preferenciais”, destaca.





SOBRE A LEI MUNICIPAL





A Lei Municipal 2036 de 2018, de autoria do vereador Castor Andrade e sancionada pelo prefeito Rogério Franco, determina que os estabelecimentos públicos e privados, localizados em Cotia, insiram nas placas de atendimento prioritário o Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista.





Entre os estabelecimentos, estão: supermercados, bancos, restaurantes, lojas em geral, entre outros. Os comércios que descumprirem a lei poderão ser penalizados e até perder o alvará de funcionamento.