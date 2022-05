Elon Musk desembarcou em São Roque para se encontrar com Bolsonaro no interior de SP

O encontro entre o bilionário e o presidente ocorreu em um resort de luxo, em Porto Feliz

Avião do bilionário Elon Musk. Foto: Rodrigo Santos Lima / TV TEM





O bilionário Elon Musk desembarcou na manhã desta sexta-feira (20) no aeroporto Catarina, em São Roque. Logo após o empresário seguiu para a cidade de Porto Feliz onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL).





O comboio de veículos do presidente e do bilionário seguiu do aeroporto para Porto Feliz às 09h30.





A visita do homem mais rico do mundo ao Brasil faz parte do lançamento de um projeto envolvendo a Starlink, rede de satélites da empresa Space X, da qual ele é dono, que promete internet de alta velocidade e acesso em locais remotos.





Em uma postagem no Twitter, Musk disse que o projeto vai conectar 19 mil escolas nas zonas rurais e monitorar a Amazônia, porém, não explicou como fará isso.





O encontro entre Musk e Bolsonaro ocorreu no em um resort de luxo em Porto Feliz, o Fasano Boa Vista. O bilionário sul-africano chegou ao Brasil em seu avião particular, modelo GVI (G650ER), da empresa Gulfstream Aerospace Corp, por volta das 9h. Ele pousou em um aeroporto privado de São Roque, a cerca de 50 km do hotel.





Já o presidente saiu de Brasília, onde teve agenda pela manhã. O avião presidencial pousou no mesmo aeroporto cerca de 40 minutos depois, e seguiu para Porto Feliz em um comboio pela Rodovia Castello Branco. Na chegada do hotel, ele parou para cumprimentar os policiais militares que fazem a escolta do evento.





Com informações do G1