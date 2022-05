Vasos quebrados e entupidos com fezes: veja fotos do banheiro de praça pública de Cotia

Em meio a praça onde ocorrem eventos culturais e por onde passam diversas pessoas diariamente, banheiro está impróprio para uso





Banheiro da Praça Joaquim Nunes: vasos quebrados e chão sujo com urina e barro. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Um dos banheiros da Praça Joaquim Nunes, no centro de Cotia, está completamente sujo, com instalações quebradas e com vasos entupidos com fezes e urina.









Vaso quebrado e entupido com urina. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Reportagem do Cotia e Cia foi até o local, na noite desta quinta-feira (19), e encontrou um ambiente totalmente insalubre. As paredes estão todas pichadas e o chão sujo com urina e barro.





Um casal em situação de rua, que dorme ao lado do banheiro, disse à reportagem que o ambiente está assim há muito tempo. Já o outro banheiro estava com as portas fechadas.





Vaso entupido com fezes. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

A Praça Joaquim Nunes, periodicamente, recebe eventos culturais, como rodas de capoeira e o conhecido Sarau na Praça. Mas com o banheiro dessa forma, fica impossível utilizá-lo.





Cotia e Cia fez contato com a Prefeitura de Cotia, enviou as fotos do banheiro e pediu um posicionamento. Mas até a publicação desta reportagem, não houve resposta.





Banheiro está insalubre e todo pichado. Foto: Neto Rossi / Cota e Cia