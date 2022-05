Caucaia terá adoção de animais neste sábado (20)

Qualquer pessoa, desde que tenha pelo menos 18 anos de idade, pode adotar um animal









O Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Cotia realizará mais uma edição do Evento de Adoção de Animais no próximo sábado (21/05), das 9h às 12h, em Caucaia do Alto. Serão disponibilizados para adoção cães e gatos, todos castrados, vacinados e vermifugados. Qualquer pessoa, desde que tenha pelo menos 18 anos de idade, pode adotar um animal. Conheça os animais aqui De acordo com a coordenadora do setor, Ana Marina Lino, a maioria dos animais são oriundos de resgate por conta de maus-tratos. “”, disse.Durante a adoção, o novo tutor deverá responder a uma rápida entrevista, apresentar comprovante de endereço e informar um telefone de contato.Dia 21 de maioDas 9h às 12hPraça dos Romeiros - Caucaia do AltoConheça os animais Aqui