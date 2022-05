Cotia realiza mais de 70 testes de Covid por dia, e pede para população evitar aglomerações

Levantamento do Cotia e Cia mostra que em apenas um mês casos de Covid subiram 982% na cidade

Foto: Leopoldo Silva / Agência Senado





Diante do aumento de casos de Covid-19 na cidade, a Secretaria de Saúde de Cotia fez um alerta: “evite aglomerações, se não puder, faça o uso adequado de máscaras cobrindo nariz e boca”. Também recomendou: “ao apresentar sintomas gripais, procure o serviço de saúde”. Essas e outras respostas foram enviadas ao Cotia e Cia nesta terça-feira (31). , a Secretaria de Saúde de Cotia fez um alerta:Também recomendou:. Essas e outras respostas foram enviadas aonesta terça-feira (31).





Levantamento feito pela reportagem, com base nos boletins epidemiológicos, mostra que, em apenas um mês, foram registrados 257 casos de Covid-19 na cidade – um aumento de 982% no período. Também foram confirmadas mais 6 mortes causadas pela doença, do final de abril até agora.





Para a Secretaria de Saúde, os casos têm aumentado entre a população que não está com esquema vacinal completo ou que não compareceu para a dose adicional. “A ausência do uso das máscaras, principalmente em aglomerações, também é fator relevante”, completou.





Ainda de acordo com a Saúde, mais de 70 testes de Covid estão sendo aplicados por dia no município.





A alta demanda pela procura nos atendimentos nas unidades de saúde também tem suas causas, segundo a pasta: “população com sintomas gripais, pois temos que considerar o momento epidemiológico, onde temos sazonalidade das doenças respiratórias transmissíveis.”