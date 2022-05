GCMs de Lucas do Rio Verde (MT) fazem capacitação em segurança em Cotia

GCMs serão treinados para o uso de armamento, já que eles só usam armas de choque. Nas redes sociais, o prefeito Rogério Franco disse que “a segurança de Cotia continua sendo referência nacional”

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Lucas do Rio Verde, cidade do interior do estado de Mato Grosso (MT), iniciaram, nesta segunda-feira (9), um curso de capacitação em segurança com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia. A capacitação será realizada até o início de junho, quando outro grupo de agentes passará pelo mesmo procedimento.





Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, disse que, no total, serão 40 GCM’s que irão passar pela formação. “Começou hoje o Curso de Formação da Guarda Civil de Lucas do Rio Verde/MT pela nossa Guarda Civil Municipal! Nossa cidade formará 40 Guardas que combaterão o crime pelo Brasil afora”, publicou.













Já o prefeito Rogério Franco, também nas redes sociais, disse que a segurança de Cotia “continua sendo referência nacional”.





Post feito nos stories do Instagram do prefeito Rogério Franco





Na sessão desta terça-feira (10), os vereadores aprovaram uma moção à GCM de Cotia. Alguns parlamentares também foram à tribuna elogiar a atuação da segurança pública da cidade.





SOBRE A CAPACITAÇÃO





Entre as atribuições da capacitação, que tem duração de 30 dias, os guardas luverdenses serão treinados para o uso de armamento durante a atuação, conforme o novo estatuto que regulamenta a corporação.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Lucas do Rio Verde, o curso é ofertado gratuitamente, por meio da parceria firmada entre as duas prefeituras.





“Eles [GCMs de Lucas do Rio Verde] receberão toda a formação adequada para os trabalhos de rua, uso de armas, para se adequar. Ou seja, o curso completo que a Guarda Civil irá receber pela Guarda Civil da cidade de Cotia”, disse o coordenador da GCM, tenente J. Lima, ao jornal CenárioMT.





Lima acrescentou que os agentes continuarão desempenhando suas funções e que o uso de arma tem como objetivo “dar segurança aos guardas que atuam sem o aparato de segurança”. Atualmente, os guardas usam armas de choque.





Já o secretário de Segurança Pública da cidade, coronel Cunha, disse que “com todo o investimento que o município tem realizado na área, teremos segurança pública de qualidade, que será referência não só no estado de Mato Grosso, mas também para todo o país”.





Novo estatuto





Em março deste ano, foi aprovada a Lei Complementar nº 222/2022 na cidade de Lucas do Rio Verde, que cria a Guarda Civil Municipal, instituição de caráter civil, uniformizada e armada, e dispõe sobre a Organização, Estatuto e Plano de Carreira e regulamenta sua atuação no município.