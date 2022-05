Itiki critica Lincoln Jr, dá ‘puxão de orelha’ no prefeito e dispara: “uma âncora na Defesa Civil”

Presidente da Câmara de Cotia se irritou com o secretário de Defesa Civil por ele “não atender seus pedidos”; ouça o discurso feito hoje durante a sessão

À esquerda, vereador Celso Itiki; à direita, secretário Lincoln Jr. Foto: Reprodução





O presidente da Câmara Municipal de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), usou a tribuna na sessão desta terça-feira (17) para criticar o secretário de Defesa Civil de Cotia, Lincoln Júnior, a quem ele chamou de “âncora” dentro da gestão Rogério Franco.





A irritação de Itiki se deve ao fato de Lincoln não atender suas solicitações. Segundo o vereador, o secretário só atende as demandas de quem ele considera de seu grupo político.





Ele [Lincoln Jr] não está preocupado com a Defesa Civil, está preocupado se está contemplando A ou B, ele está preocupado com a política de boa vizinhança que ele vai fazer pensando já em 2024. Uma coisa que eu não concordo. Nós temos vários pedidos, tem um pedido na Granja Viana em uma escola que está correndo risco de queda de árvore, e [o serviço] não é feito. Porque o pedido desse vereador que, de repente, não faz parte do grupo político - ou ele acredita que não faça – então, ele leva pra política e não contempla os pedidos





Antes de o parlamentar fazer o seu discurso, o vereador Felipe Variedade havia elogiado Lincoln por ter atendido uma demanda de poda de árvore na região do Morro do Macaco. Mas, segundo Itiki, essa solicitação já tinha sido feita por ele.





“Queria dizer ao nobre vereador Felipe Variedade, que foi contemplado pelo secretário de Defesa Civil de Cotia por uma obra lá no Morro do Macaco, que nós já tínhamos pedido. Eu fico indignado”, disse.





E, durante seu discurso, sobrou até para o prefeito Rogério Franco, que, segundo ele, “acerta em 99% das indicações que ele faz para secretário, mas erra em um”.





É um puxão de orelha ao prefeito Rogério Franco? É sim. Não estou falando mal do trabalho, mas eu estou falando mal da postura política que o secretário do município de Cotia não pode ter. Nós não estamos preocupados com política, estamos preocupados em fazer Cotia avançar. O prefeito luta 24h por dia pra fazer esse município andar e tem uma âncora [na Defesa Civil] que está tentando paralisar todo trabalho





Ao final de sua fala na tribuna, Itiki afirmou que já passou a reclamação sobre Lincoln para o secretário de Governo, Zé Lopes, “para o problema ser sanado”. “Já passei para o Zé Lopes, que ele fale para o prefeito ou que o prefeito fale com a gente para que seja sanado esse problema e que, se puder mudar as atitudes do secretário, ótimo, se não puder, eu acho que nós temos várias pessoas que são competentes para tocar uma pasta tão importante.”





Cotia e Cia procurou o secretário Lincoln Júnior por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura, mas ele não retornou. A reportagem também fez contato com o prefeito Rogério Franco, mas também não houve resposta dentro do prazo estipulado.





OUÇA ABAIXO O DISCURSO DO VEREADOR CELSO ITIKI